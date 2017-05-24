Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв на стадионе в Манчестере могла организовать "группа лиц". Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".

"Возможно, что есть более широкая группа лиц, ответственных за теракт в Манчестере", - приводятся слова Мэй.

Также британский премьер сообщила, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического.