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Газета.Ru

Мэй заявила о возможной причастности "группы лиц" к теракту в Манчестере

Мэй: взрыв в Манчестере могла организовать «группа лиц»
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв на стадионе в Манчестере могла организовать "группа лиц". Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".
"Возможно, что есть более широкая группа лиц, ответственных за теракт в Манчестере", - приводятся слова Мэй.
Также британский премьер сообщила, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического.
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