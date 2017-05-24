Главные события у вас в почте
Мэй заявила о возможной причастности "группы лиц" к теракту в Манчестере
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв на стадионе в Манчестере могла организовать "группа лиц". Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".
"Возможно, что есть более широкая группа лиц, ответственных за теракт в Манчестере", - приводятся слова Мэй.
Также британский премьер сообщила, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического.
Оставить комментарий