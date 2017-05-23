Британские консерваторы приостановят предвыборную кампанию

«Источник в партии тори, выступая перед прессой, сказал, что всеобщая избирательная кампания премьер-министра [ Терезы Мэй ] была приостановлена», — говорится в сообщении.

Опросы общественного мнения в последние дни показали, что рейтинг консерваторов превышает рейтинг оппозиционной Лейбористской партии , однако разрыв уменьшается.

Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» вечером в понедельник, 22 мая, когда завершался концерт певицы Арианы Гранде. На нем присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

В результате, по уточненным данным, погибли 19 человек, еще около 50 пострадали. По словам медиков, у них ранения, которые схожи с наносимыми шрапнелью повреждениями.

В США полагают, что взрыв мог произвести террорист-смертник.

Британская полиция заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент».