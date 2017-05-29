Полиция задержала пятнадцатого подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере

Британские правоохранительные органы задержали 19-летнего молодого человека в рамках расследования теракта на стадионе «Манчестер Арена», сообщается в Twitter-аккаунте полиции Манчестера.

«Сотрудники полиции, проводя обыски по адресам в районах Гортон и Рашем этим вечером (воскресенье, 28 мая), задержали 19-летнего мужчину в Гортоне по подозрению в нарушении закона о терроризме. Обыски и задержание прошли в связи с терактом на «Манчестер Арене», — сказано в заявлении.

В сообщении указывается, что общее число людей, задержанных в ходе расследования, достигло 15. Двое из них были отпущены на свободу без предъявления обвинений, 13 находятся под стражей.