"Украинские власти, похоже, не хотят останавливаться в своей политике по ограничению прав собственных граждан: после наступления на виртуальные свободы взялись за реальные – в Раде вновь заговорили о возможном введении визового режима с Россией. Проект постановления № 4030 о денонсации соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан был зарегистрирован еще осенью прошлого года, однако тогда бредовую инициативу притормозили. Но сейчас, похоже, наступило новое сезонное обострение", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что, по данным украинской госпогранслужбы, только в 2015 году в Россию выехало 4,1 миллиона украинских граждан: для многих это связано с посещением родственников и заработками.

"Поставив интересы миллионов людей под вопрос, и пытаясь компенсировать неизбежные сложности условным (зарабатывать нельзя, а немалые деньги декларировать надо) "безвизом" с ЕС , Киев в очередной раз своими сугубо пропагандистскими актами совершает политико-правовой "самострел". Уже становится интересно, до какого предела должна дойти в своих антидемократических инициативах власть, чтобы простые украинцы осознали, наконец, что победа русофобии не синоним победы демократии и свободы", — заключил сенатор.

Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте в понедельник вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и партии "Народный фронт". Однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе вопрос о введении виз с Россией не стоит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.