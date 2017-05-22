Украина начнёт поставки говядины в Китай

Доступ говядины с Украины на китайский рынок официально открыт. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Отмечается, что в понедельник, 22 мая, был подписан протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в Китай.

«Китай для нас является одним из крупнейших торговых партнёров и Украина чрезвычайно заинтересована в этом рынке. Мы имеем большой потенциал по обеспечению Китая качественной, безопасной и натуральной продукцией», — заявил первый заместитель аграрной политики страны Максим Мартынюк

Отмечается, что в 2016 году «товарооборот между Украиной и КНР только в аграрной сфере составил более миллиарда долларов».

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил об обеспокоенности в связи с увеличением поставок на территорию России масла и мяса с Украины, где распространяется африканская чума свиней (АЧС).