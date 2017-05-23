На Украине хотят создать соцсеть Ukrainians

Украинцы поддержали идею создания собственной социальной сети Ukrainians, разработать которую предложила команда программистов, свидетельствуют данные на веб-странице будущей соцсети.

На Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ранее команда программистов из канадской компании StartupSoft, занимающейся разработкой программного обеспечения, предложила создать украинскую социальную сеть Ukrainians, объявив сбор подписей в поддержку реализации проекта. Чтобы StartupSoft разработал новый продукт, необходимо до 1 июня собрать более 50 тысяч голосов.

Как свидетельствуют данные на веб-странице Ukrainians, на данный момент за ее создание проголосовали более 66 тысяч человек из необходимых 50 тысяч.

При этом на странице будущей соцсети в Facebook от 20 мая сообщается, что команда программистов уже приступила к ее разработке. "Первая цель в 50 тысяч подписчиков достигнута, а значит, разработку украинской социальной сети начинаем уже сегодня (20 мая — ред.)", — говорится в сообщении.