Турчинов «нашел» в России концлагеря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал Россию «тоталитарной страной, для которой понятие "закон" просто не существует». Соответствующий пост он разместил в Facebook.

По словам Турчинова, российские власти идут «по пути террора и агрессии по отношению к населению не только своего государства, но и соседних стран». «Политические репрессии, политзаключенные в российских тюрьмах и концлагерях — все это снова стало реальностью», — добавил он.

Как добавил чиновник, задача Киева вернуть домой «политзаключенных и военнопленных», которых «удерживает» Россия, вернулись домой. Он упомянул, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова , осужденного в России в 2015-м на 20 лет за организацию террористического сообщества, совершение двух терактов и подготовку еще к одному.

В воскресенье, 21 мая, на Украине чтят память жертв политических репрессий. Именно этому было посвящено начало поста Тручинова, который затем перешел на обвинения в адрес России. День памяти ежегодно приходится на третье воскресенье мая.

В декабре 2016 года, как напоминает Gordon.ua, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в России незаконно удерживаются не менее 44 украинцев. 15 гражданам уже вынесли приговоры на срок от трех до 22,5 лет.

Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняя ее в аннексии Крыма и ведении военных действий на юго-востоке Украины. Москва эти утверждения неизменно опровергает, говоря что не является стороной конфликта в Донбассе и настаивая на том, что процедура присоединения Крыма соответствовала международному праву.