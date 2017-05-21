Дутерте рассказал об отсутствии счастья на посту президента

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что не счастлив на своем посту, однако должен продолжать работу во имя страны и видит свою обязанность в служении государству. Об этом он в преддверии визита в Россию рассказал российским журналистам. Его словам приводит ТАСС

«Если вы спросите меня, счастлив ли я быть президентом, то скажу — нет. Возможно, действительно мне сейчас не нужно президентство. Но я не могу повернуть назад, должен делать эту работу», — сказал глава государства.

Комментируя рассматриваемый сейчас закон о военном положении на острове Минданао, Дутерте заявил, что он нужен не для демонстрации власти. «Согласно конституции, глава государства должен охранять и защищать филиппинскую нацию, и я буду делать это, несмотря на цену», — пообещал он.

Говоря о территориальном споре с Китаем, Дутерте отметил, что если он перейдет в прямой конфликт, «это будет бойня».

Ряд островов в Южно-Китайском море являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).

Арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако в стране с этим решением не согласились и заявили, что острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной. Кроме того, Пекин утверждал, что что у суда вообще нет полномочий рассматривать территориальные споры.