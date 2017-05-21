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Сооснователь Twitter жалеет, что помог Трампу победить
Сооснователь сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс заявил о сожалении, что соцсеть превратилась из площадки для свободного высказывания людей в политический инструмент, который помог, в частности, Дональду Трампу стать президентом США.
Уильямс сказал, что считает интернет «испорченным», и что большинство людей уже осознали это. Сооснонователь Twitter заметил, что представлял сервис как площадку, где люди смогут свободно высказывать свои мысли и идеи, однако это мнение оказалось ошибочным, передает РИА «Новости».
«Это очень плохо — роль, которую Twitter сыграл в этом. Если это правда, что он (Трамп) не стал бы президентом, если бы не Twitter, тогда да, я сожалею», — сказал Уильямс в интервью New York Times.
Уильямс стоял у истоков Twitter и основал сервис вместе с Джеком Дорси и Бизом Стоуном в 2006 году. Через два года Уильямс возглавил компанию. Со своего поста Уильямс ушел в 2010 году, его сменил Дик Костоло.
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