Сто тысяч миланцев высказались в поддержку мигрантов

В центре итальянского Милана прошел марш "Вместе против стен" в поддержку мигрантов, передает РИА Новости . В акции, по оценкам организаторов, приняли участие около ста тысяч человек. Лозунгом акции стали слова "Нелегальных людей не бывает", а визуальным символом - резиновая лодка, на каких в Европу прибывают многочисленных беженцы из Северной Африки и Ближнего Востока.

Кроме рядовых горожан, в марше приняли участие мэр города Джузеппе Сала, глава верхней палаты итальянского парламента Пьетро Грассо, представитель управления ООН по делам беженцев Карлотта Сами и главы соседних с Миланом городов.

"Я горд быть мэром города, который думает о развитии и каждый день работает над тем, чтобы стать лучше и красивее, - сказал Сала. - Но этот успех может быть достигнут, только будучи связанным с солидарностью. С солидарностью и гостеприимством наступит справедливость".

Напомним, что Италия является одним из наиболее оживленных "коридоров", по которым в Европу прибывают беженцы. Только с начала этого года через Средиземное море на континент их прибыло не менее 54 тысяч. Порядка полутора тысяч при этом погибли в море или пропали без вести.