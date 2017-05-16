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В Южной Корее альпинистка покорила самое высокое здание в стране голыми руками
Фото: Wikimedia Commons
Южнокорейская альпинистка Ким Джейн взобралась на самое высокое здание в стране голыми руками.
Как сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап», она взобралась на 123-этажный сверхвысокий небоскрёб Lotte World Tower в Сеуле, являющийся пятым по высоте зданием в мире.
Отмечается, что добраться до вершины ей удалось за 2 часа и 30 минут.
11 августа 2016 года в Нью-Йорке неизвестный попытался взобраться на небоскрёб, носящий имя Дональда Трампа. Для подъёма по стеклянной стене он использовал гигантские присоски.
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