В Южной Корее альпинистка покорила самое высокое здание в стране голыми руками

Южнокорейская альпинистка Ким Джейн взобралась на самое высокое здание в стране голыми руками.

Как сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап», она взобралась на 123-этажный сверхвысокий небоскрёб Lotte World Tower в Сеуле, являющийся пятым по высоте зданием в мире.

Публикация от Jain Kim (@jain_jas3) Май 16 2017 в 11:02 PDT

Отмечается, что добраться до вершины ей удалось за 2 часа и 30 минут.