Аббас заверил Трампа, что готов немедленно начать переговоры с Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас заверил президента США Дональда Трампа, что готов немедленно начать переговоры с Израилем, сообщил Белый дом.

Встреча двух лидеров прошла во вторник в Вифлееме.

"Президент Трамп и президент Аббас подтвердили приверженность достижению подлинного долговременного мира между палестинцами и израильтянами… Лидеры обсудили пути к продвижению переговоров и рассмотрели, как арабские страны могут поддержать эти переговоры. Президент Аббас отметил, что готов начать переговоры немедленно", — говорится в сообщении.

Кроме того, оба лидера осудили теракт в британском Манчестере, а Трамп поднял вопрос о выплатах от ПНА палестинским заключенным в израильских тюрьмах, в том числе тем, которые осуждены за нападения и убийства израильтян. Израиль добивается, чтобы палестинские власти прекратили эти выплаты.