"Полагаем, что медиакруги Великобритании знакомы с результатами проверки британским государственным медиарегулятором Ofcom (Управление по коммуникациям) деятельности Russia Today (RT) и информагентства Sputnik. Доподлинно известно, что под определение "недостоверность" не попал ни один из информационных продуктов, выпущенных сотрудниками этих российских медиакомпаний. Напротив, The Times регулярно уличается в распространении "фейковых" новостей", - отмечается в сообщении, размещенном сайте министерства в рубрике "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России".

"Не исключаем, что возобладавшая над чувствами журналистская ревность подтолкнула редакцию The Times к клеветничеству по отношению к Russia Today (RT) и информагентству Sputnik", - добавили в МИД РФ.