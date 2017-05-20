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Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Начался первый зарубежный визит Трампа
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Американский президент Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщает Associated Press.
В ходе зарубежного турне Трамп также планирует посетить Израиль и Ватикан, принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и встретиться с лидерами стран «Большой семёрки» на Сицилии.
Ранее сообщалось, что что глава Белого дома готовится заключить с Саудовской Аравией сделку на поставку вооружения и укрепить с ней торговые отношения.
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