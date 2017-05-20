Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

BREAKING: Trump arrives in Saudi Arabia, opening first trip abroad as president under cloud of controversies. https://t.co/PG0WglDMoX — The Associated Press (@AP) 20 мая 2017 г.

В ходе зарубежного турне Трамп также планирует посетить Израиль и Ватикан, принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и встретиться с лидерами стран «Большой семёрки» на Сицилии.

Ранее сообщалось, что что глава Белого дома готовится заключить с Саудовской Аравией сделку на поставку вооружения и укрепить с ней торговые отношения.