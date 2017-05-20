CNN: юристы в Белом доме проводят консультации по вопросу импичмента президента

Юристы в Белом доме проводят конфиденциальные консультации и совещания по вопросу импичмента президента, вероятность которого в настоящий момент невелика. Эти консультации проводятся на всякий случай, чтобы более глубоко и всесторонне изучить процедуру импичмента и ее нюансы, сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

По их сведениям, консультации начались на прошлой неделе. В Белом доме заявили CNN, что не комментируют такие данные.