Евродепутат ответил на слова Порошенко о поездках в Крым

Желание Петра Порошенко запретить членам Европарламента ездить в Крым и Донбасс прокомментировал евродепутат Жан-Люк Шаффаузер.

Как сообщают СМИ, Шаффаузер заявил, что Порошенко ему не указ и никто не сможет помешать ему поехать в Донбасс. Об этом евродепутат рассказал в эфире Sputnik France.

По словам Шаффаузера, он обеспокоен тем, что киевские власти не выполняют свою часть Минских соглашений. В их число входит, например, сохранение финансовых потоков между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Украиной, а также выплата пенсий гражданам неподконтрольных Киеву регионов.

Кроме того, евродепутат считает, что Украина в настоящее время является орудием, которое используют для раскола Европы.