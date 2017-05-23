Транспортная блокада Украины оставила Приднестровье без хлеба

Украина увлеклась блокадой. На этот раз перекрыто транспортное сообщение с Приднестровьем. Граница закрыта для продовольственных товаров. Свои действия в Киеве объясняют пунктом 14 в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ.

«Незалежная» очень удачно пользуется законопроектами и договорами, заключенными еще до событий 2014 года, часть из которых признает, если они им выгодны, а другие разрывает в одностороннем порядке. Так и поступили с Приднестровьем, признав недействительными все предыдущие согласования транзита в непризнанную республику. Теперь транзит продовольствия через украинско-приднестровскую границу будет проходить только с согласования Национального агентства Молдавии по безопасности пищевых продуктов. Между тем, заблокированным оказалось не только Приднестровье, но и два украинских поселка — Новоалександровка и Новые Буторы, дорожное сообщение с которыми проходят через границу с ПМР. Но, видимо, Киев не интересуют проблемы двух маленьких населенных пунктов.

Официальный Тирасполь пока никак не отреагировал на действия Киева. Однако в приднестровском МИДе сообщили, что в ближайшее время будет предпринята попытка договориться. На заседании Совета Безопасности республики поднимался вопрос о возможных механизмах урегулирования сложившейся ситуации, которые будут предложены Киеву и Кишиневу. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД ПМР Яков Чайкин. Проблемы, с которыми может столкнуться непризнанная республика из-за одностороннего решения Украины, могут стать фатальными для ее экономики. В ПМР со стороны украинской границы ввозятся мясо, рыба, колбасные изделия, консервы, яйца и молочная продукция. Очевидно, что начнется дефицит продуктов и резкий рост цен.

Продовольственную блокаду Киев устроил аккурат перед появлением совместных украинско-молдавских пропускных пунктов вдоль восточной границы ПМР. Президент Молдавии Игорь Додон , который имеет репутацию «пророссийского» лидера, заявил, что он поддерживает данную идею. Первый пограничный пункт в районе поселка Кучурган должен начать свою работу уже до конца текущего месяца. Всего должно появиться пять КПП, отвечающих всем международным стандартам, а также восемь участков межгосударственного уровня.

В самом Приднестровье оценивают украинско-молдавские планы, как торговую блокаду, ведь теперь Кишинев начнет полностью контролировать всю пограничную территорию непризнанного государства. По оценкам министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника в результате блокады экономика страны потеряет до 38 миллионов долларов. К слову, желание молдавских властей «окольцевать» Приднестровье полностью соответствует и предвыборным обещаниям Игоря Додона, который планировал до конца 2017 года объединить страну в единое государство, не исключая федерализацию Молдавии, против чего выступает «проевропейский» парламент республики. Впрочем, стоит отметить, что сам Додон старается минимизировать риски для экономики ПМР. 30 марта этого года Игорь Додон приехал с визитом в Тирасполь, где обсудил с приднестровским коллегой Вадимом Красносельским планы Кишинева установить контроль на восточной границе Приднестровья. По результатам встречи глава Молдавии пообещал оценить риски для экономики ПМР и скорректировать дальнейшие действия. Тем не менее молдавский президент считает, что громкие заявления о крупных экономических потерях для ПМР не соответствуют действительности. По его словам под ними власти Приднестровья подразумевают «политические риски», а вовсе не ущерб экономике.

Сергей ШИРОКОВ , директор приднестровского Бюро политический исследований «Медиатор» рассказал «МК», к чему может привести блокада непризнанной республики:

- Благодаря совместным действиям Киева и Кишинева Молдавия берет под контроль импортные потоки Тирасполя. При этом с 2006 года Кишинев руководит экспортом Приднестровья. Фактически все идет к тому, что республика лишится экономического суверенитета. В частности, это нарушает права Приднестровья, которые были зафиксированы в Московском меморандуме 1997 года. Уже в ближайшее время это может серьезно осложнить ситуацию в регионе.

Создается впечатление, что Приднестровья пытаются подтолкнуть к резким ответным мерам. Но Тирасполь всегда исходил из необходимости вести диалог исключительно мирными средствами. Республика рассчитывает на Москву, которая выступит в этом конфликте в качестве посредника. В Приднестровье уже приехал посол России по особым поручениям Сергей Губарев, и скоро прибудет спецпредставитель ОБСЕ . Надеемся, что их усилия помогут разрешить назревающий кризис, так как утрата экономического суверенитета для Приднестровья недопустима.

Когда Додон только избирался президентом Молдавия, он утверждал, что хочет объединяться с Тирасполем на основе федерализма. Теперь же он, видимо, склоняется к давно существующей в Кишиневе концепции реинтеграции. Но Приднестровье никогда не согласится вернуться в Молдавию на положение обычного уезда. В конечном итоге это может вернуть нас к логике силового противостояния.