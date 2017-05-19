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Ассанж прокомментировал решение прокуратуры Швеции

«Не прощу и не забуду»: Ассанж отреагировал на решение прокуратуры
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Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал решение прокуратуры Швеции прекратить расследование об изнасиловании.
«Я пребывал в заключении в течение семи лет без предъявления обвинений, в это время мои дети росли, а мое имя порочили. Я не прощу и не забуду», — написал Ассанж в Twitter.
Ранее адвокат Жуан Бранко заявил, что Ассанж намерен просить политического убежища во Франции.
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Wikileaks
Джулиан Ассанж
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