Ассанж прокомментировал решение прокуратуры Швеции

«Я пребывал в заключении в течение семи лет без предъявления обвинений, в это время мои дети росли, а мое имя порочили. Я не прощу и не забуду», — написал Ассанж в Twitter.

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget. — Julian Assange (@JulianAssange) 19 мая 2017 г.

Ранее адвокат Жуан Бранко заявил, что Ассанж намерен просить политического убежища во Франции.