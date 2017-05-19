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Ассанж прокомментировал решение прокуратуры Швеции
Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал решение прокуратуры Швеции прекратить расследование об изнасиловании.
«Я пребывал в заключении в течение семи лет без предъявления обвинений, в это время мои дети росли, а мое имя порочили. Я не прощу и не забуду», — написал Ассанж в Twitter.
Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.— Julian Assange (@JulianAssange) 19 мая 2017 г.
Ранее адвокат Жуан Бранко заявил, что Ассанж намерен просить политического убежища во Франции.
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