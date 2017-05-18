Ограничение доступа к российским интернет-ресурсам на Украине дорого обходится даже автолюбителям.

Украинские СМИ сообщают о том, что вечером в четверг, 18 мая, на улицах Киева образовались пробки. Скорость движения в момент затора на дорогах в среднем не превышала 10 километров в час.

Многие автовладельцы при этом пожаловались в соцсетях, что у них перестал работать сервис " Яндекс . Навигатор".

Напомним, ранее на Украине был расширен санкционный список в отношении России, который предусматривает блокировку ряда российских сайтов, в том числе дополнительных приложений "Яндекса".