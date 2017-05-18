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Украинской авиакомпании запретили летать в Евросоюз
Фото: novorosinform.org
Украинской авиакомпании УРГА запретили летать в страны Европейского союза. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Европейской комиссии.
Поводом для данного решение стали нерешенные проблемы авиаперевозчика, которые были обнаружены Европейским агентством по авиационной безопасности. В общей сложности в черный список попали 181 авиакомпания из 24 стран, среди которых Афганистан, Зимбабве, Ирак, Иран, Ливия и Ангола.
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