Украинской авиакомпании запретили летать в Евросоюз

Поводом для данного решение стали нерешенные проблемы авиаперевозчика, которые были обнаружены Европейским агентством по авиационной безопасности. В общей сложности в черный список попали 181 авиакомпания из 24 стран, среди которых Афганистан, Зимбабве, Ирак, Иран, Ливия и Ангола.