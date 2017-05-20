В Пентагоне рассказали о новой тактике борьбы с ИГ

Джеймс Мэттис. Силы коалиции во главе с США перешли в Сирии и Ираке к новой тактике борьбы с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . Об этом на брифинге заявил глава Пентагона

Министр обороны США сообщил, что американский президент Дональд Трамп внес два изменения в стратегию по борьбе с террористами. «Во-первых, он дал полномочия агрессивно и своевременно бить по слабым точкам врага. Во-вторых, Трамп распорядился сменить тактику с выдавливания боевиков из мест их базирования к тактике окружения врага в его опорных пунктах», — сказал Мэттис.

Решения Трампа мотивированы желанием не допустить возвращения боевиков в страны, из которых они приехали, отметил глава Пентагона.