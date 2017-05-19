Климкин объяснил Совету Европы, почему Киев запретил российские ресурсы

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Комитета министров Совета Европы проинформировал коллег о введении санкций в отношении российских социальных сетей и ресурсов, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины проинформировал коллег о принятом Советом национальной безопасности и обороны Украины решении о введении отдельных ограничительных мер (санкций) в отношении российских компаний, которые работают на Украине в сфере интернет-технологий, отметив, что такой шаг является ответом на использование отдельных российских интернет-ресурсов в гибридной войне, ведущейся против Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе выступления Климкин поблагодарил Совет Европы за программу по содействию реформам на Украине, которая "реализуется при непосредственной и весомой поддержке Европейского Союза".

Ранее резидент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса", mail.ru. Указ вступил в силу в среду.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.