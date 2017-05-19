Трамп раскрыл имя основного претендента на пост главы ФБР

Трамп сказал, что в скором времени официально назовет имя нового главы силового ведомства. Он отказался от подробностей, односложно ответив «да» на вопрос о том, действительно ли Либерман, бывший сенатор от штата Коннектикут, является ключевым кандидатом на пост.

Президент отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса . Как указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. Трамп также отметил, что очень важно найти для ФБР такое руководство, которое восстановит доверие общества к агентству. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против Хиллари Клинтон об использовании частной электронной почты в служебных целях.