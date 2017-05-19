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Трамп раскрыл имя основного претендента на пост главы ФБР
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что основным претендентом на пост директора ФБР является Джо Либерман (Joe Lieberman). Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим колумбийским коллегой Хуаном Мануэлем Сантосом, передает Associated Press.
Трамп сказал, что в скором времени официально назовет имя нового главы силового ведомства. Он отказался от подробностей, односложно ответив «да» на вопрос о том, действительно ли Либерман, бывший сенатор от штата Коннектикут, является ключевым кандидатом на пост.
Президент отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. Трамп также отметил, что очень важно найти для ФБР такое руководство, которое восстановит доверие общества к агентству. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против Хиллари Клинтон об использовании частной электронной почты в служебных целях.
12 мая WikiLeaks предложила награду в 100 тысяч долларов тому, кто предоставит запись разговора Трампа и Коми. Президент посоветовал экс-силовику «убедиться в отсутствии записей их разговоров, прежде чем сливать информацию журналистам».
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