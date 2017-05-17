Экс-советник Трампа: президенту ходят приписать болезнь Альцгеймера

Роджер Стоун, бывший советник президента США Дональда Трампа , заявил, что "враги" главы государства хотят приписать ему болезнь Альцгеймера. Об этом он заявил в интервью передачи InfoWars журналиста Алекса Джонса , сообщает Mediaite.

По словам Стоуна, недоброжелатели Трампа хотят "диагностировать" у него болезнь Альцгеймера, чтобы таким образом объяснить якобы передачу секретных данных российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову

"Они намерены утверждать, что у Дональда Трампа болезнь Альцгеймера... И это и есть причина его безумия", - сказал экс-советник Трампа.

Тем не менее, по словам Стоуна, он виделся с президентом не так давно, и у того не наблюдалось никаких признаков данного заболевания.

Алекс Джонс, пригласивший Стоуна на передачу, является известным конспирологом. Свои нестандартные взгляды на происходящие в мире он транслирует в своем шоу InfoWars.