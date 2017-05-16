Названа самая пьющая страна мира

Самой пьющей страной в мире названа Литва. Житель республики в среднем употребляет 16 литров алкоголя в год. Об этом сообщает портал DELFI со ссылкой на представителя организации Гаудена Галеа.

«Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву – прим. Рамблер) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», - заявил Галеа.