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Названа самая пьющая страна мира
Самой пьющей страной в мире названа Литва. Житель республики в среднем употребляет 16 литров алкоголя в год. Об этом сообщает портал DELFI со ссылкой на представителя организации Гаудена Галеа.
«Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву – прим. Рамблер) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», - заявил Галеа.
В десятку самых пьющих стран также вошли Белоруссия, Молдавия, Россия, Украина, Эстония и Чехия. Согласно статистике ВОЗ, в результате употребления алкоголя ежегодно умирает примерно 3,3 миллиона человек, что составляет 5,9% от всех случаев смерти.
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