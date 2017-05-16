Порошенко забыл убрать кнопку «ВКонтакте» со своего сайта

С сайта президента Украины Петра Порошенко забыли убрать кнопку во «ВКонтакте», нажав на которую можно разместить публикацию с ресурса главы государства у себя в соцсети. Кнопка действовала и на странице, где был размещен текст указа украинского лидера, предусматривающего блокировку в стране доступа к «ВКонтакте».

Спустя какое-то время функцию все же убрали, свидетельствуют скриншоты, сделанные «Лентой.ру»

Фото: Скриншот: www.president.gov.ua

Фото: Скриншот: www.president.gov.ua

Кроме того украинский лидер на своей странице во «ВКонтакте» написал, что его команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды». Однако, по словам Порошенко, «массированные кибератаки РФ по всему миру» указывают, что пришло время действовать иначе. В связи с этим, продолжил он, украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», «Яндексу» и другим российским сервисам.

Все официальные страницы президента там будут закрыты, заявил глава государства, призвав соотечественников немедленно перестать пользоваться этими российскими ресурсами из соображений безопасности.

Ранее во вторник, 16 мая, на сайте украинского президента был размещен указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В обнародованных списках физические и юридические лица, в основном из России. Среди них — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru . Судя по документу, провайдерам запрещается предоставлять доступ к российским сайтам. Указ должен вступить в силу до 1 июня.