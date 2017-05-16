«Выйду на третий майдан»: украинцы отреагировали на блокировку «ВКонтакте»

Украинские интернет-пользователи встретили негодованием решение президента страны Петра Порошенко о блокировке российской соцсети «ВКонтакте».

Некоторые украинцы из-за блокировки ресурса пригрозили переехать «либо в Германию, либо в Россию». Другие заявили , что «Порошенко офигел в край». «Порошенко, купи мозги.) Антироссийские санкции. Украина не будет сидеть вк и будет без антивирусников», - возмутилась пользовательница @meltdownushka (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Тут Порошенко, вроде как, запретил вк. Так вот, если пропадут МОИ ТРИ ТЫЩИ СОХРАНЕНОК, я выйду на третий майдан», - пообещал один из пользователей.

Некоторые начали предлагать свои страницы в соцсети «симпатичным девочкам из России».

Продам свою страницу в ВК какой-нибудь симпатичной девочке из России.



Продажа по причине "непотрібності".— SPIRIK (@_SPIRIK_) 16 мая 2017 г.

«Скоро будут новости из серии «в ДНР задержали украинского военного, который пересек линию соприкосновения, чтобы выйти с телефона в ВК», - написал пользователь @BWelch1984.

После появления новости о блокировке пользователи «ВКонтакте» из других стран начали шутить про «мемасы», предлагая продавать их украинцам «на флешке». «Хохлы, готов распечатывать для вас свежие мемесы с МДК по 5 гривен за каждый. Пишите в ДМ», - написал @igap

Придумал бизнес идею. Качаем все мемесы из вк на флешку и везем продавать украинцам.— Gray (@ozzy8128) 16 мая 2017 г.

Во вторник, 16 мая, Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка физических и юридических лиц из России. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам давать доступ к российским соцсетям.