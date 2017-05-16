Порошенко ввел новые санкции против россиян и соцсетей



Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка физических и юридических лиц из России. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.



Санкции на три года введены против "Яндекса", соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Под ограничения также попали "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение и компания "Доктор Веб". Кроме того, в список включены телеканалы РЕН ТВ , «Звезда», « ТВ Центр », ВГТРК , «НТВ Плюс», радиостанции «Наше радио» и агентство РБК.

Всего в санкционном списке 1228 физических и 468 юридических лиц из России. Против юрлиц срок действия санкций продлен на срок от года до трех лет, для физических лиц - на один год, три года, пять лет и бессрочно.





Указ, подписанный Порошенко, вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Совет решил продлить персональные экономические и другие ограничительные меры, внесенные кабмином Службой безопасности Украины и Нацбанком, а также применить персональные санкции против физических и юридических лиц «в связи с продолжающейся агрессией России против Украины».

Украина впервые ввела санкции против российских физлиц и компаний в сентябре 2015 года. Под разные виды ограничительных мер (от запрета на въезд в страну до ареста имущества) попали 388 человек и 105 компаний. В августе прошлого года действие санкций продлили, дополнив список еще 250 физическими и 46 юридическими лицами. Осенью 2016-го санкции снова продлили, а также ввели ограничительные меры против российских платежных систем. В марте 2017-го Киев ввел санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране «дочек» российских госбанков.