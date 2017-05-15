Самолет США замечен возле баз РФ в Сирии

В воскресенье, 14 мая, патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon провел разведку в небе над акваторией Средиземного моря недалеко от военно-морской базы ВМФ России в порту Тартус и авиабазы Хмеймим под Латакией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет долгое время летал вдоль побережья.

Предположительно, эта разведка может быть связана с грузовыми судами Varyag под флагом Панамы и Rukia II под флагом Тувалу, которые некоторое время назад прибыли в Тартус и Латакию.

По мнению США, на кораблях могли доставить из Новороссийска в Сирию партию оружия.

Самолёт с бортовым номером 168440 вылетел с сицилийского аэродрома Сигонелла.