"Я максимально трезво оцениваю Макрона и его команду. Олланд — подлец, но у него есть рамки. Макрон — тоже подлец, но у него нет правил поведения, а значит, нет ограничений", — заявил Вальс в интервью газете Journal du Dimanche.

Вместе с тем французский экс-премьер добавил, что желает избранному президенту успехов на посту главы государства, потому что считает, что именно Макрон — единственный из всех кандидатов, который по-настоящему отстаивал идею преобразований во Франции и именно под его руководством страна может получить шанс на возрождение. "Очень искренне я хочу, чтобы он преуспел. Желание возрождения и изменений исходило от Макрона, не от Меланшона или Ле Пен, это шанс", — сказал Вальс.

Политик также не видит ничего плохого в сходстве поведения Макрона и Наполеона Бонапарта и считает, что экс-министр экономики одержал победу в гонке за президентское кресло не благодаря своей предвыборной программе, а потому что в отличие от Франсуа Олланда "занимался политикой". "Это смешение молодости и традиции, это хорошо, ничего не имею против бонапартизма. Я знаю, каких жестов не хватало Франции — то, о чем Франсуа Олланд забывал и предпринимал только в самые драматичные мгновения. Олланд забывал заниматься политикой, заставляя нас делать то же самое. Макрон выиграл не благодаря своей программе, он добился победы, потому что он занимался политикой", — заключил Вальс.