«Аль-Каида» разыграет автомат Калашникова среди знатоков Корана

Боевики «Аль-Каиды» для вербовки новых членов в свои ряды объявили в Йемене конкурс с призами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные источники.

Жители Таиза, расположенного на юго-западе страны, рассказали, что террористы приехали в город и расклеили там рекламирующие викторину объявления. Сообщается, что поучаствовать в ней можно в офисах «Аль-Каиды» и мечетях.

Большинство вопросов касается различных толкований Корана. Так, на одном из объявлений участников просят назвать три статьи йеменской конституции, которые противоречат шариату.

Главным призом является автомат Калашникова китайского производства. За второе место террористы обещают мотоцикл, за третье — ноутбук. Также есть менее ценные призы — пистолеты и денежные вознаграждения в размере 20 тысяч йеменских риалов (около 80 долларов).

В настоящее время в Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии и боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах». Они контролируют столицу Сану. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы вместе с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.