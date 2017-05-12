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Родину-мать в Киеве сдали под рекламу VISA
Монументальную скульптуру в Киеве «Родина-Мать», которая располагается на правом берегу Днепра, сдали под рекламу американской платежной системы Visa. Световой баннер появляется у подножия памятника в ночное время суток. Также на монументе высвечивается название конкурса «Евровидение». Киевляене возмутились таким маркетинговым ходом.
«Раз product placement на святом, ок - давайте дам грошей и включите мне профиль Сталина? А герб СССР им мешает», - пишут пользователи.
Монумент «Родина-Мать» расположен в Кеве на территории «Музея истории Украины во Второй мировой войне». Открыт в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
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