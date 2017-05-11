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Порошенко заявил об окончательном разводе с Россией
Украина, получив безвизовый режим с ЕС, окончательно оформила развод с Россией и "возвращается домой в Европу". С таким заявлением в интервью телеканалу "1+1" выступил президент Украины Петр Порошенко.
По словам Порошенко, отныне на Украине будут действовать три свободы — свобода движение товаров, капиталов и людей. "Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", — цитирует украинского лидера "Интерфакс".
Порошенко напомнил, что в последние годы были препятствия внутри страны и даже "некоторые еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвизовый режим", были и внешние препятствия.
Заявление Петра Порошенко прозвучало в третью годовщину образования ДНР.
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