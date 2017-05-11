Украина заберет из России свои радиоактивные отходы

В 2018 году на Украине будет построено хранилище для остеклованных радиоактивных материалов, пообещал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак

Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров . Это означает, что обязательства перед российской стороной будут выполнены.

К указанному сроку Украина вывезет образовавшиеся вследствие переработки топливных сборок АЭС отходы, которые отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск.

Первые партии должны были возвращаться в 2013 году, но необходимой инфраструктуры на Украине не было.

Известно, что ежегодно Киев платит за услуги по хранению и переработке облученных сборок около 200 млн долларов.