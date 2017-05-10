МИД Кубы объявил конкурс плакатов против американской блокады

Министерство иностранных дел Кубы и Национальное управление дизайна объявили во вторник о проведении конкурса на лучший плакат наглядной агитации против торгово-экономической блокады республики со стороны США.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры, художники и студенты художественных вузов со всей страны. На рассмотрение принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные, однако в группе должно быть не более пяти участников.

Состязание завершится 17 августа, победители будут объявлены 5 сентября. Как отмечается, 15 лучших плакатов отправят на выставке в Гаване, а затем они будут представлены в Нью-Йорке и Вашингтоне. В кубинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что эта выставка станет мощным оружием против блокады острова.

Представитель МИД Кубы Хосе Карлос Родригес отметил, что блокада является "устаревшей и несостоятельной политикой, которая наносит вред большому числу людей и оборачивается для Кубы многомиллионными убытками". По словам дипломата, из-за блокады страдают не только кубинцы, но и жители третьих стран, а также граждане самих США.

Куба находится в условиях экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США более полувека. Первые санкции были введены в 1960 году в ответ на национализацию собственности американских граждан и компаний на острове. В декабре 2014 года США и Куба запустили процесс нормализации отношений, однако экономическая блокада карибской страны до сих пор не прекращена. Борьба против нее остается приоритетом внешней политики карибской страны.