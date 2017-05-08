Главное сейчас
-
На Украине объяснили, почему собираются сделать 9 мая рабочим днем
-
12-летняя девочка побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
-
Скорость получения Навальным загранпаспорта оказалась изумительной
-
«Мужик в кепке» стал звездой французских соцсетей
-
В Одессе мужчину задержали за флаг с Орденом Отечественной войны
Главные события у вас в почте
ВВС НАТО в течение недели ни разу не сопровождали самолеты РФ
Истребители НАТО, по ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в течение недели ни разу не были подняты в воздух для сопровождения российских военных самолетов. Об этом сообщило министерство обороны Литвы.
"На прошлой неделе, с 1 по 7 мая, сопровождение российских военных самолетов в небе неподалеку от границ Литвы не осуществлялось", - отметило ведомство. Последний раз, по его данным, 28 апреля пилоты ВВС Нидерландов на истребителях F-16 Fighting Falcon сопровождали перелет из Калининградской области российских Ту-134 и пары Су-27.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными техническими средствами, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года, сменяясь каждые четыре месяца, четверка истребителей базируется в Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили в Эстонии на авиабазе Эмари.
В начале мая голландский контингент в Зокняй сменили пилоты ВВС Польши.
Всего в 2016 году, по версии литовского минобороны, ВВС НАТО из Зокняй 110 раз сопровождали российские военные самолеты, в 2015 году это делалось 160 раз, в 2014 году - 140 раз.
Оставить комментарий