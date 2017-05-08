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Меркель назвала "эффектной" победу Макрона на выборах во Франции
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила избранного президента Франции, лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона с победой на выборах, назвав исход французской президентской гонки "эффектным", передает Reuters.
Глава немецкого правительства также пообещала помочь новому главе государства бороться с безработицей во Франции и экономической нестабильностью в Европе.
"Он воплощает надежды миллионов французов, многих немцев и европейцев. Он провел смелую проевропейскую кампанию, отстаивал принцип открытости к миру, а также был решительно привержен социально-ориентированной рыночной экономике", - сказала Меркель.
Ранее президент России Владимир Путин телеграммой поздравил лидера французского движения "Вперед!" Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах в стране.
Также сообщалось, что действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст Эммануэлю Макрону президентские полномочия 14 мая.
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