Глава немецкого правительства также пообещала помочь новому главе государства бороться с безработицей во Франции и экономической нестабильностью в Европе.

"Он воплощает надежды миллионов французов, многих немцев и европейцев. Он провел смелую проевропейскую кампанию, отстаивал принцип открытости к миру, а также был решительно привержен социально-ориентированной рыночной экономике", - сказала Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин телеграммой поздравил лидера французского движения "Вперед!" Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах в стране.