Россиянина в Эстонии осудили на пять лет за шпионаж в пользу Москвы

Харьюский (Harju) уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам тюремного заключения 30-летнего россиянина Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с российской военной разведкой. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает «Интерфакс»

По данным государственной прокуратуры Эстонии, Зинченко был завербован ГРУ в 2009-ом. После получения вида на жительства в 2013-ом и вплоть до задержания в январе 2017-го он совершал действия, направленные против безопасности республики.

В его задачи, в частности, входил сбор информации об объектах госбезопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники обороны Сил обороны республики и ее союзников. Россиянину также было поручено добывать образцы военной техники, — например, средств связи.

Полученные сведения и образцы Зинченко передавал сотрудникам ГРУ.

О задержании человека, сотрудничавшего с ГРУ, на пресс-конференции 12 апреля рассказал гендиректор полиции безопасности республики Арнольд Синисалу (Arnold Sinisalu).