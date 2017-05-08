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МВД Франции сообщило окончательные итоги выборов президента
Министерство иностранных дел Франции опубликовало окончательные итоги выборов президента страны.
По результатам подсчета 100% бюллетеней, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 66,1% голосов - за него проголосовали 20 753 798 человек.
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 33,9% голосов. Свой голос за нее отдали 10 644 118 французов.
Ранее с победой на президентских выборах Эммануэля Макрона поздравил российский президент Владимир Путин.
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