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Макрон уйдет с поста главы движения "Вперед" в понедельник

Макрон уйдет с поста главы движения «Вперед»
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Побеждающий на выборах президента во Франции Эммануэль Макрон в понедельник оставит пост главы движения "Вперед", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение политика.
"Административный совет "Вперед" соберется в обеденное время. Эммануэль Макрон примет участие в собрании. Оно предоставит ему возможность сложить с себя полномочия лидера движения", — цитирует агентство неназванный источник.
В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 65,48% после подсчета 95% голосов.
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France-Presse
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