"Административный совет "Вперед" соберется в обеденное время. Эммануэль Макрон примет участие в собрании. Оно предоставит ему возможность сложить с себя полномочия лидера движения", — цитирует агентство неназванный источник.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 65,48% после подсчета 95% голосов.