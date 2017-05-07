Главные события у вас в почте
Бельгийская газета опубликовала предварительные результаты голосования
Кандидат на пост президента Франции от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон побеждает в ходе второго тура голосования. Об этом в воскресенье,7 мая, сообщила бельгийская газета La Libre со ссылкой на исследовательский центр Ipsos.
По данным издания, Макрон на данный момент набрал 63 процента голосов. За его соперника кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен проголосовали 37 процентов избирателей.
Оставить комментарий