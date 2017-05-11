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Трамп встретится с Эрдоганом 16 мая в Вашингтоне
Фото: Ron Sachs / DPA / Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп 16 мая примет в Вашингтоне турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в своем Twitter-аккаунте телеканал ABC News со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Лидеры обсудят пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений между и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах», — говорится в пресс-релизе.
18 апреля президент Турции сообщил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече, подчеркнув, что личное общение необходимо для улучшения двусторонних связей.
Эрдоган также отметил, что Трамп позвонил ему и поздравил с итогами референдума о внесении изменений в турецкую Конституцию. За это президент США был подвергнут критике со стороны ряда политиков и журналистов.
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