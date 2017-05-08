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СМИ: КНДР использует граждан США в качестве живого щита

КНДР использует граждан США в качестве живого щита — США
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Американские СМИ заявляют, что власти Северной Кореи задерживают граждан США, чтобы использовать их в качестве живого щита.
Как сообщает NBC со ссылкой на экспертов, тактика Ким Чен Ына отличается от той, которой следовал его отец, так как Ким Чен Ир якобы задерживал американских граждан, но делал это, чтобы привести США за стол переговоров.
Издание обвиняет главу КНДР в том, что тот в будущем намерен воспользоваться американскими гражданами в качестве козыря.
7 мая СМИ сообщили о задержании гражданина США в Северной Корее
Ранее 3 мая в КНДР подтвердили задержание гражданина США профессора Ким Санг Дука, который, как сообщается, был ранее приглашён в качестве преподавателя в Пхеньянский университет науки и технологий.
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