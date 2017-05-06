СБУ не нашла оснований для запрета акции «Бессмертный полк» в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что не видит оснований для запрета марша «Бессмертного полка» в Киеве. Об этом сказал советник председателя СБУ Юрий Тандит . Он отметил, что спецслужба предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

«Мы должны дать возможность людям выйти. И мы это будем обеспечивать», — сказал он в эфире украинского «5 канала»

ТАСС Ранее украинские националисты заявили о намерении сорвать 9 мая в Киеве шествие в честь Дня Победы. Они объявили о подготовке своей акции устрашения под названием «Смертный полк», сообщает

По словам Елены Бережной, директора Института правовой политики и социальной защиты, занимающегося организацией акции, в этом году, чтобы избежать опасных инцидентов во время шествия, его решили переименовать. Поэтому в Киеве пройдет акция под названием «Никто не забыт, ничто не забыто». Акции также пройдут в Днепре (бывший Днепропетровск), Кривом Роге (Днепропетровская область), где мероприятие будет называться «Марш Победы». Шествия пройдут в Мелитополе (Запорожская область), Харькове, Кропивницком (бывший Кировоград) и ряде других городов.