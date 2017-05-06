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В Техасе полицейский убил 15-летнего подростка выстрелом в голову
В американском городе Далас, расположенном в штате Техас, сотрудник полиции Рой Оливер застрелил 15-летнего афроамериканского подростка Иордана Эдвардса.
Как сообщает BBC, юноша ехал на пассажирском сидении, уезжая с вечеринки, когда пуля попала ему в голову. Первоначально полицейский объяснил применение оружия тем, что автомобиль «агрессивно» реагировал на требования стража порядка, но потом эта информация была опровергнута.
В момент происшествия Эдвардс был со своими двумя братьями и двумя другими друзьями в машине.
Офис шерифа округа Даллас выдал ордер на арест Оливера. В заявлении канцелярии щерифа говорится, что полицейский «намеревался причинить серьёзные телесные повреждения и совершить действие, явно опасное для жизни человека, которое и привело к гибели человека».
Ранее сотрудники правоохранительных органов американского штата Флорида задержали десятилетнего мальчика-аутиста.
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