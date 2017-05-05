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Захарченко высмеяли за рассказ о «прошедшей Рейкьявик» прабабушке
Александр Захарченко заявил, что его бабушка «прошла ужасы Бухенвальда, Освенцима, Рейкьявика», где была «освобождена американцами». Видео со словами главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опубликовано на YouTube.
«Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами», - заявил Захарченко
Пользователи социальных сетей высмеяли Захарченко за незнание истории и географии.
Вероятно, руководитель ДНР имел в виду женский лагерь смерти «Равенсбрюк», располагавшийся в 90 километрах от Берлина. Рейкьявик – столица Исландии, объявившей себя нейтральной во время Второй мировой войны. С 10 мая 1940 года на острове располагался контингент британских войск, впоследствии замененный на американских военнослужащих.
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