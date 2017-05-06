Юнкер разозлил канцлера Германии

Гнев канцлера был вызван ставшими достоянием общественности деталями обеда Юнкера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй , о котором написало издание Frankfurter Allgemeine. Оно охарактеризовало эту встречу в Лондоне как «катастрофическую».

Юнкер в финале встречи сказал, что «чем больше слышит, тем более скептически настраивается». В канцелярии Меркель предполагают, что Юнкер либо глава его кабинета Мартин Сельмар сообщили газете об истории разговора. «Это не особенно полезно, так как только накалит атмосферу», — отметили здесь.