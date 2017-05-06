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Юнкер разозлил канцлера Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель недовольна поведением главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в ходе переговоров об условиях ухода Великобритании из ЕС после Brexit, пишет Spiegel.
Гнев канцлера был вызван ставшими достоянием общественности деталями обеда Юнкера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, о котором написало издание Frankfurter Allgemeine. Оно охарактеризовало эту встречу в Лондоне как «катастрофическую».
Юнкер в финале встречи сказал, что «чем больше слышит, тем более скептически настраивается». В канцелярии Меркель предполагают, что Юнкер либо глава его кабинета Мартин Сельмар сообщили газете об истории разговора. «Это не особенно полезно, так как только накалит атмосферу», — отметили здесь.
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