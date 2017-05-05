Сын Порошенко сфотографировался в толстовке с надписью Russia

Младший сын украинского президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в кофте с надписью Russia (Россия). Об этом сообщает портал LIFE.

На толстовке юноши также изображен российский флаг. Михаил Порошенко на снимке изображен в компании своих друзей. Фотосессия состоялась в британском Concord College, где учатся дети главы государства. Пользователи социальных сетей выразили негодование по поводу публикации снимка. Одни юзеры предположили, что на толстовке написано «RSSIA» (Russian Summer School of Institutional Analytics, Российская летняя школа институционного анализа). По версии других, младший сын Порошенко взял кофту у своего друга Сергея Кизиева, сына новосибирского предпринимателя.

Отношения между Москвой и Киевом испортились после того, как в марте 2014 года Крым вошел в состав России по результатам референдума. Кроме того, украинские власти неоднократно обвиняли Москву в финансовой и военной помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.