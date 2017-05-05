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В ФСБ раскрыли миссию украинского катера у берегов Крыма
Экипаж украинского судна вел фото и видеосъемку российских кораблей у берегов Крыма. С таким заявлением выступили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону. Об этом сообщает РИА Новости.
«Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении», — заявили в ведомстве.
После сигнала о приближении украинского судна в зону выдвинулся российский катер. Капитан сторожевого катера сообщил командиру украинского судна об опасности нарушения российской государственной границы. Украинский корабль изменил курс и отправился к порту Скадовск. В апреле в министерстве инфраструктуры Украины сообщали, что российское судно пыталось захватить украинский спасательный катер.
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