Пентагон подтвердил нанесение авиаудара по мечети в Сирии

Центральное командование американских ВС признало, что 16 марта в рамках операции в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина авиация нанесла удар по строению, которое являлось частью мечети.

По данным СМИ, тогда в результате атаки погибли десятки мирных жителей. В Пентагоне сначала отрицали это. По словам представителя Минобороны США Джеффа Дэвиса, уничтожили только боевиков, которые находились в здании, расположенном недалеко от молитвенного дома. Среди них были и влиятельные террористы.