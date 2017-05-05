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Российская Газета

Пентагон подтвердил нанесение авиаудара по мечети в Сирии

Пентагон подтвердил нанесение авиаудара по мечети в Сирии
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Центральное командование американских ВС признало, что 16 марта в рамках операции в окрестностях сирийской деревни Аль-Джина авиация нанесла удар по строению, которое являлось частью мечети.
По данным СМИ, тогда в результате атаки погибли десятки мирных жителей. В Пентагоне сначала отрицали это. По словам представителя Минобороны США Джеффа Дэвиса, уничтожили только боевиков, которые находились в здании, расположенном недалеко от молитвенного дома. Среди них были и влиятельные террористы.
Как отмечает CNN, американским военным запрещено наносить удары по зданиям, использующимся в религиозных целях. То же самое относится к больницам и школам. Но ограничение могут снять, если в строениях обосновались боевики и в них нет мирных жителей, передает ТАСС.
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В мире США Сирия
ИТАР-ТАСС CNN
Пентагон
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